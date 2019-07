Ze verdiepen er zich een week lang in de wereld van digitale techniek, 3D-printen en programmeren. Het initiatief is ontstaan bij Freinetschool De Zeeparel in Heist. Het zomerkamp heeft ook een verlengstuk in de bibliotheek zelf, want in de Robo-beeb kunnen ook de kleinsten kennismaken met programmeren. En dat is net iets anders dan het kamp met de jeugdbeweging.