De vijand in kwestie is een gigantische bouwput. De rode beuk, leeftijd onbekend, mag als enige blijven staan tijdens de werken in het Albertpark. Daar wordt momenteel de parking van 't Zand uitgebreid met 635 plaatsen, in drie ondergrondse bouwlagen. Het park wordt daarna heraangelegd. De rode beuk blijft staan omdat het anders een eeuw duurt vooraleer er weer een boom van die omvang is gegroeid.