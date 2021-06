Rode Duivels versterken onderlinge band tussen werknemers

Ook in het engineeringbedrijf Lybover in Waregem werden de activiteiten even onderbroken voor de match tegen Denemarken. Meer dan 100 personeelsleden kwamen samen in het atelier om te supporteren. En dat versterkt ook de onderlinge band, na een lange tijd van isolement door corona.

Hans Boels: "Het was toch belangrijk dat we na meer dan een jaar, ik noem het sociaal isolement, een keer onze medewerkers terug samen konden brengen. Ze hebben een jaar lang keihard gewerkt. Ze hebben geen seconde de pees eraf gelegd. Het is zeker nodig dat onze ploeg terug een ploeg wordt. Dat is vanavond ook gebleken. Als een ploeg mekaar vindt, dan kom je tot resultaat".