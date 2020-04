Rode Kruis verdeelt gratis stickers via post

Net voor de uitbraak van het coronavirus in ons land was Rode Kruis Vlaanderen gestart met de uitrol van zijn jaarlijkse stickeractie. 770.000 stickers met Suske en Wiske in de hoofdrol waren reeds gedrukt. Toen duidelijk werd dat de stickeractie niet op de traditionele manier kon doorgaan, namelijk via de verkoop op kruispunten en warenhuizen, moesten de plannen herzien worden.

In de brievenbus

Het Rode Kruis Vlaanderen is het idee gekomen om de stickers bij mensen thuis te laten verdelen samen met een oproepingsbrief om een gift te doen. Dat zal gebeuren tussen nu en 12 mei.

"Dat vonden we een beter alternatief dan ze allemaal weg te gooien én we hopen mensen blij te maken met een mooie sticker", zegt Ine Tassignon, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen.

"Ongeveer een derde van de gezinnen zal dus een gratis Suske & Wiske-sticker in zijn brievenbus vinden. Ons steunen kan door een gift te doen, of door de gekregen sticker 'berenjachtsgewijs' achter het raam hangen. Ook zo kan steun en solidariteit voor de lokale vrijwilligers getoond worden." Gezinnen die geen sticker ontvingen kunnen de sticker online bestellen of een gift doen op www.rodekruis.be/sticker2020 en zo de lokale Rode Kruisafdeling steunen.