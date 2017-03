Meer over dit onderwerp vanavond bij WTV

Rodenbach investeert 2,7 miljoen euro in Roeselare

Palm-dochter Rodenbach, marktleider in de productie van het zogenaamde Vlaams rood-bruin, gaat 2,7 miljoen euro investeren in de vestiging in Roeselare.

Er zal vooral geïnvesteerd worden in de brouwtechnologie. Het grootste deel van de investeringen zal gaan naar de gistafdeling. Daarnaast wil de brouwerij het merk en het assortiment verder versterken, met onder meer met een nieuw design en een internationale promotiecampagne. Dat is woensdag bekendgemaakt in thuishaven Roeselare.

Rodenbach wil ook het merk verder gaan versterken. Daarom wordt het hele assortiment in een nieuw jasje gestoken. De huidige etiketten dateren van 2007 en zijn aan vernieuwing toe, meent de brouwer. Ze willen meer eenheid in het hele assortiment. De vormgeving van de letter 'R', die op alle verpakkingen voorkomt, is geïnspireerd op de 'R' uit het verleden.

Classic

Aan de naam van het Rodenbach-bier wordt "Classic" toegevoegd. Voor dat bier maakt het ribglas een terugkeer. Het voetglas zal gebruikt worden voor de bieren met een alcoholvolume van 6 procent en meer. Het nieuwe design, en de nieuwe glazen maken meteen hun intrede op de markt.

Rodenbach gaat ook zijn positie op de buitenlandse markt versterken en het assortiment in horeca en retail promoten, met een nieuwe slogan: "Rodenbach, cheers to the unexpected".