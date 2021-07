Roekeloze bestuurder die man doodreed in Kortrijk had een black-out: 'Hij herinnert zich niets meer'

Hij is wel onder de indruk van wat er is gebeurd, klinkt het. 'Het pijnlijke is dat hij daarvoor niet onmiddellijk een uitleg kan geven. Hij heeft duidelijk een black-out. Hij herinnert zich niets. Hij bevestigt noch ontkent. Het kan best zijn. Het is geen uitvlucht,' zegt advocaat Marc Decramer.

Stijn V. reed te snel, was onder invloed van drank en drugs en hij pleegde daarna ook nog eens vluchtmisdrijf. Hij was bovendien vrij onder strenge voorwaarden, na een gevangenisstraf van 4 jaar omdat hij eerder al iemand opzettelijk had aangereden. Volgens z’n advocaat had hij zich wat herpakt, tot nu. 'Ja, hij is er zich ten zeerste bewust van wat de gevolgen zijn van iets waar hij in ieder geval bij betrokken was. Ja, absoluut, hij is enorm down en geslagen daardoor. ’t Is geen zielloos iemand,' zegt Decramer nog.

De man van 28 uit Ingelmunster verschijnt zelf niet voor de raadkamer vanmorgen, hij ondervindt nog teveel fysieke hinder van het ongeval. Z’n aanhouding is met een maand verlengd. Stijn V. riskeert een gevangenisstraf, zware boetes en een lang rijverbod.

Lees ook: