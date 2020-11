Roekeloze Speed Pedelec blijkt Duitse Gulas Bike

Nu trekken ze die woorden weer in nadat de rijder, Bruno Naessens uit Anzegem, zich persoonlijk aanbood met zijn Gulas Bike, de enige die hier rondrijdt.

De rit met de Gulas Bike werd met een smartphone gefilmd vanuit een wagen, ook dit is verboden voor alle duidelijkheid. Op de beelden is te zien hoe Bruno aan hoge snelheid op het linkervak van de Rijksweg fietst, waar de snelheidslimitiet op 90 km/u ligt. Hij trapt intussen rustig op de pedalen, en haalt daarbij ook een vrachtwagen in. De kilometerteller op het dashboard van de auto geeft een snelheid van 87 km per uur aan.

De politie noemde het rijgedrag van Bruno aanvankelijk roekeloos en levensgevaarlijk. Ervan uitgaande dat het ging om een speed pedelec, waarvan de maximum snelheid 45 km per uur bedraagt, op een fietspad en al zeker niet op de rijbaan. De rijder opsporen hoefde uiteindelijk niet, want Bruno Naessens meldde zich vanmiddag zelf bij de politie RIHO met zijn Gulas Bike.

"Ik begrijp de reactie van de mensen op sociale media. Maar de Gulas Bike valt onder de categorie motorfietsen en is geen speed pedelec. Ik draag een helm, een motorpak en hoge schoenen volgens de regels. Ik rij er al enkele jaren mee rond en in Anzegem moest ik al vaker aan de kant door de politie. Als ik niet trap dan valt de motorfiets stil. Ik kan geen gas geven. Er zijn drie versnellingen aan. Deze motor mag ook op autostrade maar dat is niet aan te raden. Weet je wat ik pas gevaarlijk vind? Dat een bestuurder van een wagen mij met een gsm filmt aan 86km/u."

Onmogelijk om dit voertuig in België in te schrijven

De Gulas Bike wordt door een batterij aangedreven, in combinatie met pedalen en maakt geen lawaai. De kruising tussen een fiets en motorfiets kost al gauw 30.000 euro. In België rijden er misschien een handvol van rond. Dit type motorfiets valt hier tussen de mazen van de wetgeving en bevindt zich dus wel in de grijze zone.

'Voor de Belgische wetgeving is dit een speed pedelec, omdat er trapondersteuning nodig is. Anderzijds staat het voertuig in Duitsland als motorfiets ingeschreven. Er bestaat ook geen gelijkvormigheidsattest om dit voertuig bij ons in te schrijven", aldus Carl Vyncke van politie RIHO. Wanneer een voertuig in het buitenland is ingeschreven kan het op twee manieren door een Belg worden bereden: een half jaar op huurbasis of één maand op kosteloze basis.

