Roemeen blijft in de cel voor steekpartij in Brugge

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 36-jarige Roemeen met een maand verlengd op verdenking van poging tot doodslag in een café in Brugge.

Volgens A.L. dreigde het slachtoffer naar een pistool te grijpen. Het slachtoffer liep bij de steekpartij levensbedreigende verwondingen op.

De feiten speelden zich in de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 november af in het stamcafé van de verdachte. Volgens zijn verklaringen zorgde een groepje Roemenen uit het Brusselse voor wat problemen. De poppen gingen pas echt aan het dansen, toen de Roemeense Bruggeling suggereerde dat het slachtoffer in dronken toestand beter een taxi zou nemen.

Tijdens de hoogoplopende ruzie zou de uitbater de Roemenen buitengegooid hebben, maar die wilden dan weer hun rekening niet betalen. Het slachtoffer kreeg in dat conflict een glas tegen zijn hoofd, waarop hij naar buiten ging. Volgens A.L. dreigde de man uit zijn wagen een pistool te halen. De verdachte volgde het slachtoffer naar buiten en stak hem met een mes.

Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar volgens het parket was het levensgevaar vrij snel geweken. Na de steekpartij probeerde de verdachte nog weg te vluchten. Hij werd uiteindelijk bij hem thuis ingerekend door de politie.

De 36-jarige man werd zondag door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De raadkamer oordeelde vrijdagochtend dat hij minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.