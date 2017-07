Roemeen officieel in verdenking gesteld van de moord op Sofie Muylle

In de zaak van de moord op Sofie Muylle heeft de onderzoeksrechter deze voormiddag de aanhouding van de 23-jarige Roemeense verdachte Alexandru C. bevolen. Hij wordt in verdenking gesteld van moord.

Alexandru C. was gisterenavond in België aangekomen. Deze ochtend werd hij voor het eerst in ons land ondervraagd en voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De uitlevering van Alexandru C. gebeurde met een lijnvlucht vanuit Boekarest. Hij landde gisteren even na 19 uur onder politiebegeleiding op Zaventem. Van daaruit werd hij met een anoniem politievoertuig naar Brugge gevoerd. Daar sloten de speurders hem op in een cel, in afwachting van zijn ondervraging deze ochtend over de moord op Sofie Muylle (27).

Naar alle waarschijnlijkheid is Alexandru C. de man met de blauwe jas die na de moord door verschillende bewakingscamera's in Knokke werd gefilmd. De Roemeen heeft toegegeven dat hij het lichaam van het slachtoffer in januari op het strand van Knokke zag liggen. Maar volgens zijn verklaring heeft hij de vrouw uit Roeselare niet aangeraakt. Het DNA van de verdachte zal ook vergeleken worden met het DNA-spoor op het lichaam van het slachtoffer. Het is nog niet duidelijk wanneer die resultaten bekend zullen zijn. De onderzoeksrechter heeft de man nu aangehouden. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer.