Roemeense bedrijfsleider (43) uit Anzegem in cel voor mensenhandel en zwartwerk

De man is een verdachte in een gerechtelijk onderzoek naar mensenhandel door economische uitbuiting, zwartwerk, georganiseerde schijnzelfstandigheid en uitkeringsfraude met het overbruggingsrecht tijdens de coronacrisis.

Aanhouding verlengd

Gisterenochtend heeft de raadkamer in Brugge zijn aanhouding al met een maand verlengd. Het gaat om twee Roemeense families die actief zijn in sloopwerken en in bedrijven die afval sorteren. Ze ronselen landgenoten die hier in bedenkelijke omstandigheden gehuisvest werden. De slachtoffers worden ook onderbetaald voor hun werk. Vorige week werden daarom huiszoekingen uitgevoerd in Anzegem, Deerlijk en Kortrijk. Eén van de betrokken families werd eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten.