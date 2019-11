Roemeense dieven stalen Beeldengroep 't Zand Brugge

De beeldengroep op 't Zand bleek plots verdwenen in juni 2018. Lange tijd bleef het onduidelijk waar de beeldengroep naartoe was. Maar in april dit jaar pakte het Brugse gerecht 13 van de 31 leden van een Roemeense bende metaaldieven op. Die hebben tussen mei 2018 en maart dit jaar tientallen metaaldiefstallen gepleegd. Vier daarvan ook in de omgeving van de Pathoekeweg en het industrieterrein langs de Pathoekeweg in Brugge.

Zes bendeleden

Verder onderzoek lijkt nu aan te tonen dat dezelfde bende verantwoordelijk is voor de diefstal van de beeldengroep op 't Zand in Brugge, in de nacht van 31 mei op 1 juni 2018. Minstens zes leden van de bende zouden daaraan hebben meegewerkt, zeggen de speurders.

De bronzen beeldengroep is daarna zo goed als zeker met vrachtwagens naar Nederland gebracht, naar een schroothandel. De beeldengroep is daar niet meer teruggevonden.