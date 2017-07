Dat heeft de raadkamer beslist. De man werd onlangs uitgeleverd aan ons land en uit onderzoek blijkt dat zijn DNA-profiel overeenkomt met een spoor dat op het lichaam van het slachtoffer is gevonden. Volgens zijn advocaten zal de man open kaart spelen over wat gebeurd is in januari dit jaar. Toen werd Sofie Muylle gevonden op het strand in Knokke-Heist. Ze was toen met haar vriend een avondje uit geweest. Zijn verdediging drong niet aan op zijn vrijlating en wacht op een herverhoor.