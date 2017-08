Roemeense moordverdachte langer in cel

In de zaak van de moord op Sofie Muylle is de aanhouding van de 23-jarige Roemeense verdachte met een maand verlengd.

Alexandru C. ontkent dat hij het slachtoffer om het leven bracht en is bereid om een test met de leugendetector te ondergaan. Het lichaam van het slachtoffer is in januari gevonden op het strand van Knokke, onder een terras. De autopsie bracht aan het licht dat Sofie Muylle in de loop van de nacht met geweld om het leven was gebracht. Voorlopig blijft het onduidelijk wat haar precies overkomen is tijdens een avondje uit met haar vriend.

Eind juni werd de verdachte opgepakt . Op camerabeelden was te zien dat hij de man met de blauwe jas was die na de feiten urenlang bleef rondhangen in de buurt van het lichaam. Op haar lichaam werd een spoor van zijn DNA aangetroffen.

Leugentest

De verdediging drong opnieuw niet aan op de vrijlating van de verdachte. "Er moet nog een heleboel onderzoek gebeuren", aldus meester Pieter Filipowicz. "Zo moeten zijn verklaringen getoetst worden aan het dossier. In ieder geval heeft hij gezegd dat hij Sofie Muylle niet vermoord heeft." Alexandru C. verklaarde zich ook bereid om mee te werken met een polygraaftest.

De onderzoeksrechter moet wel nog beslissen of de test met die zogenaamde leugendetector er ook effectief komt, maar dat lijkt een formaliteit.