Hij komt wellicht volgende week vrijdag aan. Het gerecht in Brugge wil hem aan de tand voelen over de moord op de Roeselaarse vrouw begin dit jaar in Knokke-Heist. De Roemeen bekende al dat hij in Knokke-Heist verbleef en dat hij de vrouw op de bewuste nacht heeft gezien, maar ontkent dat hij haar iets aan deed. Zijn DNA zal nu vergeleken worden met een DNA-spoor dat op het lichaam van het slachtoffer is gevonden.

Bekijk ook:

Dossier - Mysterieuze moord op Sofie Muylle