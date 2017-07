Zaterdag moet hij dan voor de onderzoeksrechter in Brugge verschijnen. Die wil de jongeman van 23 ondervragen over de moord begin dit jaar in Knokke-Heist. Hij heeft eerder al bekend dat hij Sofie Muylle gezien heeft in de nacht van haar overlijden. Hij ontkent wel de feiten. Zijn DNA zal nu zo snel mogelijk vergeleken worden met een DNA-spoor dat op het lichaam van de jonge vrouw is gevonden.