Roemeense vrachtwagenchauffeur raakt zwaargewond in Rekkem

Het koppel was bezig met manoeuvreren om een oplegger op te pikken. De Roemeense vrouw van 23 jaar zat aan het stuur en haar echtgenoot stond naast de trekker. Opeens gaat het fout: de 33-jarige man wordt aangereden en raakt geklemd met zijn arm.

Hij wordt nadien in kritieke toestand overgebracht naar AZ Groeninge in Kortrijk. Hij wordt in kunstmatige coma gehouden en is nog niet buiten levensgevaar.

Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om de oorzaak van het ongeval vast te stellen.