Roemenen kennen hun straf voor ramkraak op juwelier

Dat heeft de rechter in Kortrijk beslist. De politie is één van hen aan het opsporen in Canada. Hij was betrokken bij de voorbereidingen van de ramkraak begin mei. De drie mannen namen enkele dure horloges mee uit de juwelierszaak in de Stormestraat. Maar het alarm verwittigde de hulpdiensten en de zaakvoerders. Na een klopjacht rekende de politie één dader meteen in. Ze vond ook de buit terug. De vier moeten aan het juwelierskoppel 1.000 euro schadevergoeding betalen.

De man en vrouw waren anderhalf jaar eerder nog het slachtoffer van een erg brutale tigerkidnapping. Die daders sloegen hen en bedreigden hen met een wapen.

