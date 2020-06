De bedoeling is om te shoppen in je bubbel. Tegelijk waakt de politie over de veiligheid van de shoppers. In het stadhuis wordt bijvoorbeeld alles op een reuzenscherm in het oog gehouden. Zo moet een grote toeloop vermeden worden.

Duwtje in de rug

Door de bubbelbatjes te organiseren wil het Roeselare stadsbestuur in de eerste plaats het commerciële centrum een extra duwtje in de rug geven. Maar ook de winkelaars zijn blij met het initiatief.