Roeselaarse markt is meest hygiënische

De hygiëne in de verschillende marktsteden in ons land loopt fors uit elkaar.

Dat blijkt uit cijfers van het voedselagentschap FAVV die CD&V-Kamerlid Els Van Hoof opvroeg. Leuven en Roeselare deden het in 2016 bijvoorbeeld erg goed, terwijl Aalst, Kortrijk, Oostende, Genk en Aarschot een pak slechter presteerden dan andere jaren. De bedenkelijke titel van minst hygiënische markt gaat naar die van Mechelen.

Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid FAVV voert elk jaar ongeveer 1.500 controles uit op marktkramers, kerstkraampjes of foodtrucks op festivals en evenementen. Roeselare ging in 2016 met de titel van meest hygiënische markt lopen: alle controles waren daar conform. De meeste andere centrumsteden kenden een serieuze terugval in vergelijking met 2015. Kortrijk, Oostende en Brugge, Hasselt, Sint-Niklaas en Aarschot zakten in 2016 naar beneden in het klassement.

Uit de voorlopige cijfers van 2017 blijkt wel dat de meeste steden zich afgelopen jaar herpakten. Oostende blijft wel op de sukkel, met slechts 33,3 procent conforme marktkraampjes, tegenover bijna 44 procent een jaar eerder.