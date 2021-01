Roeselaarse prof krijgt prestigieuze onderzoeksbeurzen

Het gaat om een zogenoemde Methusalem financiering, de hoogst mogelijke financiering die in Vlaanderen enkel wordt toegekend aan excellente onderzoekers. “Dankzij deze structurele financiering op lange termijn zal ik mijn team aan de VUB kunnen uitbreiden en kunnen verschillende nieuwe onderzoekers tewerkgesteld geworden. De Methusalem financiering is echter vooral goed nieuws voor de grote populatie aan patiënten die lijden aan leverziekte, die aan de basis ligt van de vijfde meest voorkomende doodsoorzaak wereldwijd”, aldus Vinken.

Geen proefdieren meer

De wetenschapper staat vanaf mei dit jaar ook in voor de coördinatie van een Europees onderzoeksproject dat op zoek gaat naar nieuwe methoden om de veiligheid van chemische stoffen te testen zonder gebruik te maken van proefdieren. Voor dit project werd een Europese subsidie van ruim 17 miljoen euro voor 5 jaar ontvangen en zal hij een consortium leiden van 18 vooraanstaande Europese en Amerikaanse onderzoeksteams. “Op jaarbasis worden in de Europese Unie nog steeds miljoenen dieren gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dergelijke aanpak wordt vanuit ethisch standpunt steeds meer bekritiseerd. Bovendien wordt bij deze aanpak aangenomen dat de verkregen resultaten bij de dierproeven relevant zijn voor de mens. Vooral in de farmaceutische sector is het is nu echter duidelijk geworden dat tot de helft van de dierproeven onbeduidend zijn voor de mens". In het nieuwe Europese project gaan de onderzoekers voornamelijk gebruik maken van celcultuurmethoden op basis van menselijke cellen en computergestuurde modellen die zich beroepen op artificiële intelligentie.