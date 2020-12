Roeselaarse reuzen op stap naar nieuw verblijf

Door de geplande verbouwingen in de stedelijke ateliers in Roeselare, moeten de reuzen van de stad tijdelijk elders een onderkomen vinden.

Ze nemen voor enkele jaren hun intrek in een loods in de Guido Gezellelaan. In overleg tussen de Stad en de Reuzenvereniging Reusselaere werd een draaiboek opgesteld om de verhuizing vlekkeloos te laten verlopen. (Lees verder onder de foto)

Reuzen gaan op pad

Vanochtend stappen de reuzen naar hun nieuwe verblijfsplaats. Reus Rolarius met zijn echtgenote Carlotta Vulgo, hun zonen Mane en Zonne, kindermeid Batavia, tantes Babiele en Coba van 't Fort, Langemarkse, Roobaert, Nieuwmarkter Cyper, Mamamillia en Peten van De Ruiter, Kalke en Marie-Lin trekken er samen op uit. Ze worden geassisteerd door de vrijwilligers van Reusselaere en stadsmedewerkers onder begeleiding van de politie. Opvallend: ook enkele reuzen dragen tegenwoordig een mondmasker.