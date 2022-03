Roeselaarse scholen dansen tegen racisme

Volgens cijfers van gelijkenkansencentrum Unia, werden in 2020 minstens 29 Roeselarenaars het slachtoffer van racisme. "Dat zijn er 29 te veel. Roeselare is een stad waar iedereen zich moet kunnen thuis voelen", klinkt het. Vaak komen racistische gedragingen voort uit onwetendheid, angst voor het onbekende of vooroordelen. "Iemands huidskleur, culturele achtergrond of geloof zouden normale verschillen moeten zijn. Wanneer mensen op basis van deze verschillen in waarde geschat worden, spreken we over racisme", zegt Michèle Hostekint, schepen van Diversiteit en Gelijke Kansen.

"Het begon met grove opmerkingen, daarna kwam er ook fysieke agressie aan te pas"

Israels roots liggen in de Dominikaanse Republiek. Hij woont in Roeselare en werkt nu ook voor de jongerenwerking van ARhus. Hij geeft er workshops aan jongeren die muziek willen leren produceren. Ook hij kwam al met racisme in aanraking: "Al sinds ik een kleine jonge was, krijg ik te maken met vooroordelen over mijn huidskleur. In het tweede middelbaar veranderde ik van school omdat het racisme me teveel werd, maar daar ging het van kwaad naar erger. Het begon met grove opmerkingen zoals 'ga terug naar je eigen land' of 'je bent anders dan de rest'. Daarna kwam er ook fysieke agressie aan te pas", getuigt hij.

Ook Naima groeide op in Roeselare, in een Vlaams-Marokaans gezin. Volgens haar is het belangrijk om te reageren als je getuige bent van racisme. "Als er subtiele opmerkingen of grove dingen gezegd worden tegen anderen, reageer dan. Het is belangrijk dat mensen hun mond open doen om duidelijk te maken dat we zo niet tegen elkaar spreken. Want als niemand iets zegt, dan lijkt het normaal om dat soort uitspraken te doen."

Dans tegen racisme

"Discriminatie is vaak nog moeilijk bespreekbaar, maar komt daarom niet minder voor. Muziek en dans werken verbindend. Als universele taal doet muziek onze verschillen vergeten." De Roeselaarse scholen werden opgeroepen om een dans tegen racisme aan te leren.

Op maandag dansen de leerlingen bij wijze van flashmob in de school. Diezelfde dag om 17 uur herhalen ze de dans nog eens samen op het Stationsplein in Roeselare.

Dialoogtafels

Op 9 mei organiseert stad samen met lokale partners dialoogtafels in TRAX. De Roeselarenaars worden opgeroepen om input te geven voor het 10-puntenplan tegen racisme en discriminatie in Roeselare.

"2022 is het jaar waarin we racisme samen zullen aanpakken en daarvoor hebben we de Roeselarenaars nodig", zegt schepen Hostekint. "We bundelen alle ideeën om samen werk te maken van een Roeselare zonder racisme."