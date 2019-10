Roeselaarse scholen willen nieuw ciruculatieplan

De directie overhandigde vanmorgen een mobiliteitsnota aan schepen van mobiliteit Griet Coppé en de mobiliteits-ambtenaar. "Door de toenemende verkeersdrukte in de centrumstraten ontstaan heel vaak gevaarlijke situaties in de omgeving van de Vrije Centrumscholen aan de Zuidstraat, de Albrecht Rodenbachstraat en het Polenplein," zeggen de directies.

“Het huidig circulatieplan in de stadskern van Roeselare is anno 2019 niet meer performant. Op vele momenten tijdens een reguliere schooldag is het voor ouders die van buiten het centrum de kinderen met de wagen naar school wensen te brengen gewoon niet meer op een redelijke manier te organiseren. Daarom pleiten we ervoor om dringend werk te maken van een ingrijpend “masterplan mobiliteit” voor de stadskern van Roeselare. Een volledig nieuw ontwerp van centrum-circulatie voor voetgangers, fietsers én automobilisten zou de ambitie moeten zijn van het stadsbestuur voor de komende beleidsperiode. Hierbij liggen zeker kansen om de driehoek Polenplein – Koning Albert I laan – Grote markt beter te ontsluiten en daarbij onder andere gebruik te maken van de meer dan 10 ha grote onderwijs-site VTI-Campus ZUID."

De directies pleiten ook voor op zijn minst een “Kiss&Ride-zone” in de schoolomgevingen en een parkeerzone met beperkte stationeertijd, zodat ouders hun jongere kinderen tot aan de schoolpoort kunnen begeleiden.