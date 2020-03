Concreet zullen de scholen opvang aanbieden zoals het nu gebeurt. Dus voor kinderen van speciale beroepsgroepen bijvoorbeeld en kinderen in een moeilijke thuissituatie. De beslissing is gedragen door de scholen van alle onderwijsnetten. "Met die beslissing bewijzen we dat we niet alleen een onderwijsstad, maar ook een zorgstad zijn", zegt burgemeester Kris Declercq.