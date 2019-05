In opdracht van Wegen en Verkeer legt een aannemer de laatste hand aan de laatste fase van de herinrichting van de Roeselaarsestraat in Izegem.

De weg wordt vandaag geasfalteerd, morgen is er een feestelijke opening voorzien. Met de herinrichting is de weg nu veiliger voor het verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. De werken op de belangrijke verbindingsweg verliepen in verschillende fases en hebben tal van jaren geduurd. Voor de handelaars komt er nu eindelijk een einde aan de hinder die de werken met zich mee hebben gebracht.