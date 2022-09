Roeselare 3 jaar na verkiezingen: geen extra belastingen, wel plannen bijstellen

De legislatuur is over de helft: Roeselare maakt de balans op. Die is, zegt de stad van zichzelf, positief. Maar de uitdagingen zijn de laatste tijd niet min. Eerst kwam de coronacrisis, nu zijn de energieprijzen naar recordhoogtes geschoten. Meer kosten dus: door de indexering stijgen de lonen dit jaar vijf keer, wegenwerken vallen duurder uit door duurdere grondstofprijzen en de coronacrisis is nog niet helemaal voorbij of op Welzijn kwam daar een extra nood aan opvang voor Oekraïners bij.

Wegenwerken uitgesteld

Vraag is hoe Roeselare dat gaat betalen. Niet met bijkomende belastingen: die blijven gelijk. In de plaats gaat de stad plannen bijstellen of zelfs uitstellen, dat moet bijna 19 miljoen euro opleveren. Wegenwerken worden uitgesteld en de stad herbekijkt niet dringende onderhoudswerken. Tegelijk komt de stad met een energieplan: chauffage naar 19 graden, onderzoek naar waar straatverlichting uit kan en een versnelde omschakeling naar LED-licht op straat en in stadsgebouwen.

Gaat wel gewoon door: de bouw van het nieuwe stadhuis, extra groen en deze opmerkelijke verbinding tussen het Sterrebos en het Bergmolenbos. Roeselare wil ook de kinderarmoede en de armoede algemeen blijven aanpakken met een armoedeplan.