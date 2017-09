Roeselare: Bart Delaere lijsttrekker N-VA voor verkiezingen 2018

Bart Delaere en niet Brecht Vermeulen zal de N-VA-lijst trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Dat maakte de partij deze morgen bekend op de persconferentie in Roeselare.

Brecht Vermeulen, die in 2012 de lijst trok, wordt in 2018 lijstduwer. Lieve Lombaert staat op de tweede plaats. “Politiek draait niet om individuen, maar om het team. Zeker bij N-VA Roeselare. Ik vervul mijn taak als parlementslid en als voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken met passie. Bij N-VA Roeselare staat een sterk team klaar. Bart Delaere is een uitstekende kandidaat. Een jonge, dynamische ondernemer en gezinsman die als geen ander de fundamentele waarden van onze partij vertolkt", zegt Vermeulen.

De partij wil de grootste blijven in de stad en zet in op de mobiliteit, veiligheid en financieel beleid van Roeselare. Dat willen ze doen door de belastingen gradueel te laten zakken, te streven naar een verkeersvrijer stadscentrum en in te zetten op slimme camera's aan invalswegen.