Roeselare begint aan eerste energiewijk: alle huurwoningen moeten energielabel A krijgen

Renovatie van woningen is essentieel om de stijgende energiefacturen in toom te houden. In vier Roeselaarse wijken, de Energiewijken #VANRSL, worden projecten rond collectief renoveren opgezet.

Concreet betekent het dat de inwoners van de afgebakende projectgebieden in Het Verzonken Kasteel, Rumbeke, Sint-Jozef en Krottegem kunnen genieten van een begeleiding op maat. Om de energetische renovaties in de vier wijken te versnellen, krijgt de Stad Roeselare ondersteuning van de Europese Unie via het project Stronghouse.

"Door in de wijken woningrenovatie te stimuleren, komen we in Roeselare ook een stap dichter bij het halen van de klimaatdoelstellingen. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40 procent van onze CO2-uitstoot", stelt Michèle Hostekint, schepen van Wonen, Klimaat en Duurzaamheid.

Energiewijk Verzonken Kasteel

Voor de Energiewijken #VANRSL werden door de Stad Roeselare ook twee specifieke premies uitgewerkt: de pre-financiering van de Vlaamse renovatiepremie en de verbeteringspremie voor private huurwoningen. Vandaag wordt het project Energiewijk Verzonken Kasteel in Beveren opgestart. Samen met alle inwoners, willen Woonmaatschappij De Mandel en de Stad Roeselare het energieverbruik in de wijk naar beneden halen.

Daarvoor worden de huurwoningen energetisch gerenoveerd, om zo energielabel A te krijgen. Het gaat onder meer over zonnepanelen en isoleren van daken, isoleren van buitenmuren en garagepoorten, installeren van hoogrendementsglas, warmtepompboiler en condensatieketel.

De werken voor de eerste 70 huurwoningen zijn momenteel in voorbereiding. Renovatie van de overige huurwoningen volgt in een tweede fase. Maar ook de particuliere eigenaars in de wijk kunnen instappen in het renovatietraject en zo mee genieten van het schaalvoordeel dat De Mandel onderhandelde bij de aannemers.

Sensibilisering

Aandacht gaat ook naar het sensibiliseren over en coachen van de inwoners bij hun energieverbruik. Aan de hand van de eindafrekening elektriciteit en gas, kunnen de huurders met de Energiekostcalculator inzicht krijgen in hun energiecontract. Als ze dat willen, kunnen ze zich ook aansluiten bij een voordeligere energieleverancier.

Om de bewoners in het Verzonken Kasteel degelijk te informeren, stelt De Mandel de woning in de Jonkersstraat 70 tijdelijk ter beschikking als demowoning.