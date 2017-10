Op de gemeenteraad in Roeselare heeft de oppositie het recente geweld in de stad aangekaart.

Zo was er de aanrander die in het TV-programma Faroek te zien was, en ook het recente geweld aan de Spiraalbrug. De burgemeester maakt zich ook zorgen en vraagt de politie om advies. Hij wijst er wel op dat de criminaliteit gedaald is en dat er dit jaar nog 5 camera’s bijkomen, en volgend jaar nog eens 15. Ook komen er meer gemeenschapswachten en worden openbare plaatsen nog eens gescreend.