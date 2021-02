Roeselare boomt: komende dagen 3306 nieuwe boompjes aangeplant

De actie Liefdesbomen van de Stad Roeselare was dit jaar een groot succes. Vandaag kwamen 650 mensen hun liefdesbomenpakket ophalen op De Munt. Er werden 500 pakketten met appelbes, gele kornoelje, kardinaalsmuts, lijsterbes en sleedoorn opgehaald voor de kleinere tuin . Voor de grotere tuinen gingen 150 pakketten de deur uit met vogelkers, hazelnoot, zomereik, zwart els en waterwilg. In totaal worden er dankzij de actie 3250 boompjes aangeplant in de tuinen van Roeselare, in vergelijking met 600 bomen in 2019 en iets meer dan 500 in 2020. Dat komt omdat mensen dit jaar niet één boom kon bestellen, maar meteen een gevarieerd pakket.

Ook dankzij de actie ‘Bewilg het landschap’ van Stadslandschap en Stad Roeselare werden er dit jaar zo’n 132-tal wilgenpoten gratis uitgedeeld, waarvan er 56 geplant werden in Roeselare.