Roeselare en Menen gaan door in de beker

Knack Roeselare en Decospan Menen hebben zich geplaatst voor de kwartfinales in de beker van België volleybal.

Knack won met 1-3 op bezoek bij Gent (21-25, 25-18, 23-25, 21-25), Menen haalde het met dezelfde cijfers van Oudenaarde uit eerste nationale (22-25, 25-23, 18-25, 17-25). Tectum Achel is de volgende tegenstander voor Roeselare, Menen krijgt Leuven als tegenstander. De kwartfinales worden afgewerkt in een heen- en terugmatch (30/10 en 6/11). Marke-Webis is uitgeschakeld na een 1-3 nederlaag tegen Hemiksem.