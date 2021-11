Roeselare gaat in beroep tegen ovenvergunning Desotec

Het stadsbestuur van Roeselare heeft beroep aangetekend tegen de omgevingsvergunning die de deputatie verleende aan het bedrijf Desotec in de havenzone.

Het is nu aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir om zich opnieuw uit te spreken over de vergunning. Het milieu-technologiebedrijf Desotec wil een vijfde oven bouwen om actieve kool te recycleren. Maar daartegen kwamen ruim 100 bezwaarschriften binnen. Enerzijds omwille van de bestaande geurproblematiek, anderzijds maakt de buurt zich ook zorgen over de impact op de gezondheid.

Geurprobleem blijft aanslepen

Zolang de geurproblematiek blijft aanhouden, vindt Roeselare het voorbarig om de vergunning af te leveren. Recente studies die door het bedrijf zelf werden aangeleverd gaven aan dat er op de reeds bestaande sites van het bedrijf nog veel ruimte is voor verbetering. "De nodige aanpassingen moeten eerst daar worden uitgevoerd en geëvalueerd op hun effectiviteit. Ook andere bedrijven in het havengebied die een aandeel hebben in de geurproblematiek, zijn op vandaag bezig met het uitrollen van maatregelen die de geuroverlast moeten beperken," zegt schepen van omgevingsvergunningen Nathalie Muylle.

De geuroverlast is een oud zeer. Na de grote hinder in 2010-2011, stak het probleem na enkele jaren rust, in 2020 opnieuw de kop op. Het blijft ook tot op vandaag aanhouden, zeker als de wind vanuit de havenzone richting Rumbeke waait.

