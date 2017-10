Roeselare gaat voor de klimaatswitch

De stad pakt uit met vijftien projecten die het energieverbruik moeten doen dalen en ervoor moeten zorgen dat er meer gebruik wordt gemaakt van duurzame energie. En daarom is er een zogenaamde “klimaatswitch” nodig. En die campagne werd vandaag gelanceerd.

Klimaathuis

Roeselare heeft in het verleden al heel wat gerealiseerd als het gaat over groene energie. Zo is er het warmtenet om gebouwen te verwarmen. Maar de stad wil nog een stap verder gaan. Roeselare wil inzetten op elektrische wagens. Afgelopen maand werden zes nieuwe laadpalen geplaatst voor elektrische wagens. Tegen 2020 moeten er 25 zijn. De stad wil ook uitzoeken waar fietsers beter niet fietsen omdat de luchtvervuiling groot is en een kaart opstellen met alternatieve fietsroutes. Deze maand nog wordt er een groepsaankoop voor dakisolatie georganiseerd. In combinatie met een zolderopruimactie. In het klimaathuis in de Blekerijstraat kan je ook terecht voor advies. Dat is vanaf volgende week elke woensdag open.