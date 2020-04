Roeselare heeft 3 miljoen veil voor relanceplan

Een definitieve beslissing van dat plan is voor het einde van mei. Voor het relanceplan is Roeselare bereid om 3 miljoen euro uit te trekken. Het relanceplan focust zich op vijf krachtlijnen en prioriteiten. Hieronder vind je in een notendop wat die zijn.

Ondersteuning van de economische heropleving

Eerder al is in samenspraak met de handelaars beslist om een investeringsfonds op te richten om de economische schade van de coronacrisis te verlichten. Er komen gemeenschappelijke economische acties om handelaars en horeca te ondersteunen. Voor de horeca wordt de terrassenbelasting ook voor de volgende jaren definitief afgeschaft. Bedrijven en KMO's krijgen intensieve ondersteuning an advies. Ook via het toeristisch aanbod zal de economie moeten aanzwengelen door onder meer Toerist#VANRSL te versterken.

Ondersteuning van de kwetsbare personen en gezinnen

Het initiatief ‘Roeselare Helpt’ dat opgestart werd in het begin van de crisis krijgt een permanent karakter. Er komt onder meer een noodhulpfonds voor sociale organisaties, het project "Computer in je rugzak" voor de lagere scholen wordt uitgebreid en het Welzijnshuis krijgt versterking.

Ondersteuning van zorgsector en structuren

De samenwerking die ten gevolge van de pandemie opgezet werd met onder meer AZ Delta, de woonzorgcentra, Motena, en de zorgverleners, wordt verder worden versterkt. Het Huisartsenhuis wordt financieel ondersteund. Samen met de veiligheidsdiensten en politie wordt gezondheidspreventie gerealiseerd.

Ondersteuning van verenigingen, wijken en vrijetijdsbeleving

Een Coronafonds voor verenigingen wordt opgericht waaruit verenigingen op aanvraag een eenmalige verhoging van hun subsidie (met 50 %) krijgen bovenop hun werkingssubsidie. Via projectsubsidies moeten nieuwe vrijetijdsideeën- en projecten de noodzakelijke zuurstof krijgen. Wijken zullen voor hun wijkwerking extra impulsen krijgen.

Verdere uitvoering van engagementen uit het bestuursakkoord

Roeselare zal verder werk maken van aantrekkelijke openbare groene ruimte, groene wandel- en fietszones en kwaliteitsvolle woningen. Waar mogelijk wordt het investeringsritme daarvoor verhoogd.