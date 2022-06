Roeselare heeft na een klimaatplan nu ook een klimaatcoalitie

In Roeselare is de Klimaatcoalitie voorgesteld. Verschillende partners willen de krachten bundelen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Duurzame warmte voor de hele stad is daarbij de eerste werf.

Er ligt nu al een plan op tafel met zones die, ofwel goed zijn voor aansluiting op het warmtenet van verbrandingsoven MIROM, ofwel meer in aanmerking andere duurzame warmtebronnen. Naast een verdere uitbreiding van het warmtenet denken ze in Roeselare ook aan kleinere warmtenetten met restwarmte van bedrijven of zelfs aan warmte die uit de riolen wordt gehaald. Michele Hostekint, schepen klimaat en duurzaamheid Roeselare: "De klimaatcoalitie moet een verbinding geven tussen bedrijven, burgers, scholen, verenigingen… Iedereen in de stad eigenlijk om ervoor te zorgen dat we samen onze schouders kunnen zetten onder de klimaatcoalitie. Dat we samen die klimaatdoelstellingen kunnen halen om in 2050 klimaatneutraal te zijn als stad."

Koen Van Overberghe, Directeur Mirom Roeselare: "Het plan ligt hier vandaag letterlijk op tafel. Nu moeten we van plan naar realisatie gaan en daarom hebben we alle partners nodig die hier vandaag aanwezig zijn. Het is ook de eerste keer dat we op zo’n structurele manier de hand reiken naar iedereen die kan te maken hebben met duurzame warmte in Roeselare."