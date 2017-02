Roeselare helpt plaatselijke economie in Dogbo

Roeselare heeft sinds ruim 5 jaar een stedenband met Dogbo, een stad in het West-Afrikaanse Benin. Samen met een delegatie uit Roeselare trok collega Karl Vandenberghe naar daar.

Met de stedenband wisselen zowel Roeselare als Dogbo ervaringen uit. Zo helpt Roeselare in Dogbo mee aan de geboorteregistratie, het watergebruik en aan de inrichting van de markt.

Benin is arm, zonder grondstoffen en met een schamele gezondheidszorg en onderwijs. De mensen leven er vooral van de landbouw en daarom is de reusachtige markt er het kloppend hart van de economie. "We hebben een studie laten maken voor een betere inrichting van de markt, het afvalbeheer, het beheer en de infrastructuur, de gebouwen en de elektriciteit. En de resultaten mogen er zijn", zegt Henk Kindt, schepen Noord-Zuid Roeselare.

Morgen keren we terug naar Dogbo. We bezoeken er pasgeboren baby’s. Voor hen is de geboorteregistratie van groot belang voor hun verder leven.