Roeselare investeert extra in herstel na corona

Roeselare wil met het coronafonds blijven ondersteunen waar nodig, de economie weer zuurstof geven en ook inzetten op natuurbeleving. Sinds juni heeft Roeselare al een coronafonds van drie miljoen euro om handelaars, de horeca, het verenigingsleven en de zorg te ondersteunen. Daar komt nu nog extra bij voor de lokale economie en voor het OCMW. Zeven miljoen gaat er naar meer groen in de stad en er komt 20 km fietspaden bij. Er komen ook meer wandelpaden in het Bergmolen- en Krommebeekbos. Ook de winkelstraten krijgen een opfrisbeurt. In totaal investeert de stad 28 miljoen euro. Ook het nieuwe stadhuis staat niet op de helling.