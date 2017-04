Roeselare pompt 100.000 euro in de wielerpiste Defraeye-Sercu in Rumbeke.

Daarmee wil het de toekomst van de piste veilig stellen, nadat de vzw, die de wedstrijden op de piste organiseerde, ermee opgehouden is.

Roeselare wil nieuwe partners vinden die de piste willen aankopen en uitbaten. De piste werd een vijftal jaar geleden helemaal gerenoveerd en is genoemd naar Odiel Defraeye die ooit de Ronde van Frankrijk won. Na de eerste wereldoorlog richtte hij een wielerpiste op in Rumbeke. In de jaren '60 herstelden Albert en Patrick Sercu de piste.