Roeselare krijgt 'kindvriendelijk' label

Negen steden en gemeenten mogen zich voortaan "kindvriendelijke" stad of gemeente noemen. Roeselare is na Brugge, Poperinge, Middelkerke en Kortrijk de vijfde West-Vlaamse stad die het label krijgt.

Roeselare mag zich vanaf nu een 'kindvriendelijke stad' noemen. Dat maakte Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle (CD&V) vandaag bekend. "We belonen steden en gemeenten die écht rekening houden met de impact van hun beslissingen op de brede leefwereld van kinderen, jongeren, hun gezinnen en verenigingen", aldus Dalle.

"Onder de indruk van de engagementen"

'Kindvriendelijke stad of gemeente' kent zijn oorsprong in de vanuit de VN en UNICEF gegroeide beweging Child Friendly Cities. Lokale besturen kunnen een kandidatuur insturen en moeten dan aantonen dat ze een langetermijnambitite hebben om te werken aan de kindvriendelijkheid van hun beleid."In deze coronaperiode is het extra belangrijk om aandacht te hebben voor de rechten van kinderen en jongeren", zegt minister Dalle. "Kindvriendelijke steden en gemeenten plaatsen dit centraal in hun beleid. Ik ben dan ook bijzonder onder de indruk van alle projecten en engagementen van de steden en de gemeenten."