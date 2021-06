In Roeselare wordt vandaag de eerste spadesteek gegeven voor het wetenschapspark ‘Food Innovation Park’. Dat gebeurt in aanwezigheid van Vlaams Minister van Innovatie Crevits en Jean de Bethune, voorzitter van de POM West-Vlaanderen.

In het gebouw komen labo’s, een grootkeuken en smaakhokjes voor smaak- en geurtesten. Onderzoek en innovatie in de voedings- en de gezondheidssector zullen er centraal staan. “Het is belangrijk dat we een sterke voedingsbodem creëren waaruit innovatieve oplossingen rond voeding en gezondheid kunnen ontstaan,” zegt de Bethune.

Het gebouw wordt opgetrokken op de site van Syntra West langs de Oostnieuwkerksesteenweg, naast de gebouwen van de REO-veiling en de onderzoeksserre van Agrotopia.