Roeselare lanceert nieuw KMO-plan

Vanavond wordt in Roeselare een nieuw KMO-plan gelanceerd. Daarop zijn alle KMO’s en stakeholders uitgenodigd.

De stad is ervan overtuigd dat ze over unieke troeven beschikt om het nu al sterke ondernemingsweefsel op te krikken. Een studie toont aan dat er toch werkpunten zijn. Zo is er de braindrain en de omschakeling naar een nieuwe digitaal technologische samenleving. Daarom pakt Roeselare uit met een actieplan vol concrete maatregelen. Het stadsbestuur wil meer inzetten op voeding en gezondheid en nieuwe innovatieve toepassingen en onderzoekscentra.

"We kunnen een vallei van de voeding worden", zegt burgemeester Kris Declercq. Er komen nieuwe technologische toepassingen op een bedrijventerrein voor voedingstechnologie en er is ook de agrotopia van de REO-veiling. Die sterktes uitdragen en samenwerken met universiteiten en hogescholen wordt de uitdaging. Ook de VDAB richt een mastercampus voor West-Vlaanderen op aan de haven. Dat wordt een logistieke hub met aansluiting op de waterwegen.