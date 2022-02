Roeselare opent palliatief dagcentrum, zesde in Vlaanderen

Dit jaar start in de voormalige materniteit van AZ Delta campus Brugsesteenweg een palliatief dagcentrum. Het is het derde centrum in West-Vlaanderen, in heel Vlaanderen zijn er tot nu toe slechts vijf centra.

Het netwerk Palliatieve Zorg De Mantel neemt de coördinatie van het dagcentrum op zich. Met 25 jaar ervaring begeleiden ze elk jaar meer dan 450 mensen uit de regio tijdens hun laatste levensfase. Naast het begeleiden van patiënten en hun mantelzorgers in thuiscontext, worden ook professionele zorgverleners, referenten palliatieve zorg uit woonzorgcentra en ziekenhuis, en 275 huisartsen ondersteund.

Financiële steun

"Patiënten en bezoekers kunnen door ziekte een enorme fysieke of psychische impact ondervinden. Het dagcentrum wil hier aan tegemoetkomen", zegt schepen Bart Wenes. Het centrum is een vrij uniek project. In Vlaanderen zijn er slechts vijf palliatieve dagcentra, waarvan twee in onze provincie: in Brugge en Oostende.

"Het is meteen duidelijk dat dit dagcentrum een regionale werking zal ontplooien en zich zal richten op de regio Midwest (Roeselare, Izegem en Tielt)." Vijftien van de zestien Midwest-gemeenten hebben al toegezegd om het project te ondersteunen. Op het burgemeestersoverleg werd afgesproken dat de gemeenten 0,11 euro per inwoner zullen bijdragen, goed voor samen 23 850 euro.