Roeselare pakt uit met centraal nummer 1788

Daarmee wil het stadsbestuur nog meer inzetten op een klantgerichte dienstverlening. Wie een algemene vraag heeft of iets wil melden met betrekking tot het openbaar domein zal het nummer 1788 kunnen bellen. Dat nummer is gratis. Surfen kan ook via www.1788.be, e-mailen via 1788@roeselare.be. Roeselare kiest ook voor WhatsApp.

Overigens worden de openingsuren van de stadsdiensten uitgebreid. De dienst burgerzaken is op maandagavond open van 16u tot 19.30u. Voor bouwdossiers en woonpremies kan je er op zaterdagochtend terecht. Vanaf zes maart kan je op afspraak langskomen.