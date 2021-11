Roeselare past winterprogramma aan

Door de nieuwe coronamaatregelen wordt de Sinterklaasparade op zaterdag 27 november in het Roeselaarse stadscentrum afgelast. De Stad kiest ervoor om de Sintontmoeting te laten plaatsvinden op de TRAX-site. "De TRAX-site kan afgesloten worden waardoor we iedere bezoeker boven 12 jaar kunnen controleren op het Covid Safe Ticket", zegt organisator TWICE. Sinterklaas komt daar met zijn pieten om 15 uur aan. Dit evenement is gratis en voor iedereen toegankelijk na het tonen van het Covid Safe Ticket én het dragen van een mondmasker (vanaf 10 jaar). Er werd een maximum capaciteit bepaald van 2.400 deelnemers. Daarnaast is er crowdcontrol voorzien om alles in goede banen te leiden.

"Sfeervolle muzikale kerst"

De winter en het eindejaar zien er door de verstrengde maatregelen iets anders uit dan iedereen had gehoopt. Ook het kerstgebeuren in Roeselare wordt aangepast. Dit jaar is er geen kerstchaletboulevard op het Stationsplein. Het Stationsplein telt normaal een achttal overdekte chalets, maar de standhouders zagen het niet haalbaar om de organisatie te doen onder de huidige maatregelen. "Wij zijn een chalet waar er iets gedronken en veel gedanst wordt. Met de huidige coronamaatregelen waarbij men moet blijven zitten op de stoel is dat niet haalbaar", zegt Anne-Laura Haghedooren van Chalet Den Hert. Ook de kerstmarkt in de Zuidstraat werd door de verenigingen niet als haalbaar ingeschat en verschuift naar volgend jaar.

Half miljoen kerstlichtjes

Vanaf vrijdagavond 26 november gaan meer dan een half miljoen kerstlichtjes schitteren in de stad. De kerstverlichting steekt in een nieuw jasje, met bijzondere aandacht voor de shoppingbeleving, duurzaamheid én sfeer in de deelgemeenten.

Shoppingbeleving en duurzaamheid vormen twee belangrijke uitgangspunten van het nieuwe concept van de verlichting. Zowel overdag als wanneer het donker is, word je ondergedompeld in een charmante sfeer. Open schaatspiste op de Grote Markt

Van zaterdag 11 december tot en met zondag 9 januari

Een schaatspiste, coronaveilig, mag wel niet ontbreken in het Roeselaarse kerstprogramma, in de schaduw van de grote kerstboom op de Grote Markt. Naast maatregelen zoals handen ontsmetten, afstand houden, controle Covid Safe Ticket en mondmaskerplicht vanaf 10 jaar, wordt het aantal deelnemers beperkt zodat schaatsers optimaal én veilig kunnen genieten.

Praktisch:

- Je kan nu al je tijdsslot boeken via www.schaatspisteroeselare.be

- Vanaf zaterdag 11 december kunnen ook groepen en scholen hun plekje reserveren.