Roeselare snelst groeiende centrumstad

Dat blijkt uit een onderzoek van Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) uit Brugge. Sinds 2000 mocht de Rodenbachstad 7.500 nieuwe mensen verwelkomen, wat een groei betekent van 13,7% van de bevolking. In 2017 groeide de stad zelf nog met 621 inwoners. Kortrijk en Brugge zijn de steden die de voorbije decennia stagneerden. Brugge zag het aantal inwoners toenemen met +1,7%, Kortrijk met 1,2%. Oostende noteert met 5,3% een lichte groei, ook al maakt de vergrijzing de badstad extra kwetsbaar op vlak van bevolkingsaantallen.

"Belangrijke cijfers"

“Steeds meer inwoners trekken naar de steden. De effectieve groei is vaak groter dan de bevolkingsprojecties waarop men het toekomstig beleid baseert.” verduidelijkt Van Volcem. “Dit vergt een aangepast Vlaams beleid om bijvoorbeeld de wachtlijsten weg te werken. In steden zoals Kortrijk en Brugge is er geen grote bevolkingsaangroei. In Oostende is er vooral vergrijzing. West-Vlaanderen valt buiten de ruit van de werkgelegenheid. Dit maakt het voor hoogopgeleide jongeren minder aantrekkelijk om er te wonen. Het is een uitdaging om jongeren uit de middenklasse in je stad aan te trekken. Dit zorgt voor welvaart en zo kan je je stad doen bloeien. Belangrijk in je stedenbeleid is ook leefbaarheid, groen en vlotte mobiliteit.”