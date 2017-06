Roeselare start imagocampagne

Daarmee wil het stadsbestuur het fiere stadsgevoel van zijn inwoners en mensen die er vaak verblijven de wereld insturen.

Maar er is meer dan het beeldmerk alleen. In september zal een videoclip en een eigen lied ingeblikt worden en daarvoor zoekt het stadsbestuur zoveel mogelijk Roeselarenaars die hun schouders onder het project willen steken. Zij worden op 1 juli in de Sint-Amandskerk verwacht voor de kick off. Wie wil dansen, zingen, acteren of gewoon logistiek en stijltalent heeft is er meer dan welkom.