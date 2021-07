Roeselare wil geen Mc Donalds bij bos en weigert vergunning

Fastfoodketen Mc Donalds diende bij de Stad een vergunningsaanvraag in voor de opening van een nieuw restaurant op de hoek van de Moorseelsesteenweg en de Oude Zilverbergstraat, vlakbij het Bergmolenbos.

Die vergunning wordt geweigerd, zo besliste het College van Burgemeester en Schepenen. "De belangrijkste overweging voor de weigering was dat de keuze voor locatie van een nieuw fastfoodrestaurant vlakbij het Sterrenbos en Bergmolenbos, de groene long van Roeselare, allesbehalve logisch en bovendien niet gewenst is," zegt schepen van omgevingsvergunningen Nathalie Muylle. "Het bouwen van een dergelijke stedelijke functie werd niet goedgekeurd omwille van de negatieve inpasbaarheid in de ruimtelijke structuur van deze zone en de impact van deze activiteit op het vlak van (boven)lokale mobiliteit, groen, natuur en hindervermijding."