Roeselare wil nog meer bruisende stad zijn

Roeselare kreeg de voorbije jaren een grondige facelift maar nu is het afwerken wat nog loopt en verder inzetten op het sociale, het ondernemende en het groene in de stad. Er staan trouwens ook nog heel wat evenementen op stapel. Dat alles blijkt uit het budgetvoorstel voor komend jaar.

De stadskas met zo’n 100 miljoen euro is onder controle. De vele werken zijn voorbij of zitten in een eindfase en nu gaat de aandacht naar de leefbaarheid met meer veiligheid, acties tegen zwerfvuil, en een betere dienstverlening.

Roeselare wil nog meer een bruisende stad zijn, wat ook volgend jaar moeten blijken. Heel wat mensen nemen initiatief, zo komen er verschillende festivals en evenementen rond het muziekcentrum Trax

Voor volgend jaar staan ook de opening van het Stationsplein en het zwembad op de agenda en zullen er ook zo’n 25 kilometer fietspaden bijgekomen zijn. Op lange termijn is er nog een potje voor het geplande stadskantoor. De gemeenteraad keurt het budget voor 2018 binnenkort goed.