Roeselare zoekt oma's en opa's met hart voor kinderen

Het gaat om een primeur voor Vlaanderen. Het concept is eenvoudig. Grootouders stellen hun woning open voor één of meerdere kindjes tussen 0 en 12 jaar. En het Zorgbedrijf zorgt daarbij voor de nodige ondersteuning. De komende weken krijgen senioren in Roeselare een flyer in de bus met meer informatie over het originele project. Zorgbedrijf Roeselare beschikt nu over een dertigtal onthaalouders. Met de lancering van onthaalgrootouders mikt de organisatie op een versterking met 15 extra onthaalouders.

"De eerste voorwaarde is voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden door Kind en Gezin. Voor de opleiding zorgen wij", zegt voorzitter Bart Wenes van het Zorgbedrijf. "Het belangrijkste is dat je een groot hart hebt voor kinderen en kleinkinderen".