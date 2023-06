Roeselare zomert met lokale producten op je bord

In Roeselare zijn ze helemaal klaar voor de zomer. De evenementenplanning staat vol activiteiten. Van picknicken in het park over streetartroutes tot het natourcriterium, er is voor iedereen wel iets te beleven. Al is het culinaire nooit ver weg in Roeselare.

De zomer is eindelijk in het land en daar spelen ze in Roeselare maar wat graag op in met het nieuwe zomeraanbod 'gebeten door Roeselare'. "De zomer is Roeselare. We hebben heel veel op de planning voor jong en oud zoals het HAP-festival en we gaan ook zomerse pop-upbars hebben, in het Stadspark of aan de Kop van de Vaart. En er zijn streetartroutes", zegt Matthijs Samyn, schepen van Toerisme.

Smaakbommetje

Als stad van de voeding wil Roeselare iedereen laten proeven van al het lekkers dat ze te bieden heeft. Enkele restaurants toveren met allerlei lokale producten de zomer op hun borden.

"Een Rodenbach Grand Cru met een platte kaas met wat radijsjes en kruiden en iets om te dippen. Dan is er tomaat-garnaal met verse frietjes en een goeie verse mayonaise en nadien nog een coupe aardbeien", vertelt Dorine Vandenberghe van Fonduehuis La Paix.

Oliva en Christo van pluktuin in 't Wilde Weg zorgen voor een extra smaakbommetje op de borden van Dorine en andere deelnemende chefs. "Ons product is vooral duurzaam, met het accent op het lokale. Voor ons is het heel belangrijk dat we lokaal en seizoensgebonden telen, op het ritme van de natuur."

Proeven van al die zomerse lekkernijen kan vanaf 25 juni.